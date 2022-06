Sainz dichtbij eerste pole: "Ik reed paarse tijden in de eerste en tweede sector"

Carlos Sainz was in de kwalificatie in Canada de belangrijkste troef voor het team van Ferrari. De Spaanse coureur zag zijn teamgenoot Charles Leclerc van vrijwel elk motoronderdeel wisselen en daardoor start de Monegask vanaf de laatste startrij. Sainz moest presteren in de kwalificatie, hij deed dat redelijk.

Het was vrijwel de gehele kwalificatie duidelijk dat Max Verstappen een klasse apart was in Montreal. In de laatste tellen van de kwalificatie had Sainz echter snelheid gevonden. Hij leek mee te kunnen doen voor de pole position maar in de laatste meters maakte hij een foutje. Hij leek genoegen te moeten nemen met de tweede plek maar de sluwe vos Fernando Alonso verwees hem naar p2.

Natte omstandigheden

Na afloop van de kwalificatie was Sainz redelijk gelaten. De Spanjaard meldde zich als laatste bij interviewer van dienst Jacques Villeneuve om zijn sessie te bespreken: "Vandaag voelde ik mij redelijk goed in de auto en dan vooral in de enorm natte omstandigheden. De baan was aan het opdrogen en ik had het gevoel dat anderen misschien een stapje konden zetten en ik zelf een paar tienden verloor."

Paars

In de slotseconden leek Sainz echter zijn eerste pole uit zijn loopbaan te kunnen gaan pakken. Een kostbaar foutje maakte het hem echter te lastig, hij reflecteert op het moment: "In die ronde reed ik paarse tijden in de eerste sector en daarna direct in de tweede sector. Ik wist dat ik een beetje teveel verloor en ik de laatste bocht probeerde ik wat goed te maken. Dat lukte niet en dat kostte mij een halve seconde. Ik deed mijn best en het werd de derde plaats."