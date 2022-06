Perez toont zich loyaal aan Marko: "Als jij stopt, stop ik ook"

Tijdens de onderhandelingen met Helmut Marko over een nieuw contract bij Red Bull, vertelde Sergio Perez de motorsportadviseur van het team dat hij een langetermijncontract wilde, waarbij hij tegelijk met de 79-jarige met pensioen zou gaan. Uiteindelijk tekende de Mexicaan een verlenging van 2 jaar.

Op de dag dat hij zijn verlenging tekende, won hij enkele uren later de Grand Prix van Monaco. Inmiddels heeft Perez zich uitgesproken over dat nieuwe 2-jarige contract, waarbij hij zegt liever een langer contract te willen tekenen. Tegenover Channel 4 zei hij: "Het is goed om dat uit de weg te ruimen, want altijd onderhandelen over een contract tijdens een seizoen kost zeker energie. Ik wilde zelfs een contract voor langere tijd, ik zei tegen Helmut Marko 'ik wil tegelijk met jou met pensioen'."

Verstappen bevriend met Perez

De relatie tussen Perez en Verstappen vertoont tot nu toe geen tekenen van een conflict. De twee teamgenoten kunnen het goed met elkaar vinden, en dit jaar lijkt Perez zich goed te kunnen meten met de Nederlander. Het heeft experts doen zeggen dat hoewel Red Bull op koers zou kunnen liggen voor een interne teamstrijd om de wereldtitel, ze zich geen zorgen hoeven te maken over een scenario zoals Mercedes in 2016 kende.

"We kunnen het heel goed met elkaar vinden. We pushen elkaar en dat is goed voor het team, maar uiteindelijk respecteren we het team en zijn we hier voor ons team", zei Perez.

Perez staat in het rijderskampioenschap op de tweede plaats achter Verstappen en heeft 21 punten achterstand op zijn teamgenoot.