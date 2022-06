Alonso na sensationele P2 in kwalificatie: "Het voelt fantastisch"

Fernando Alonso pakte tijdens de Grand Prix van Canada zijn eerste startrij in tien jaar tijd. Bij de verregende kwalificatie in Montreal op de baan van Gilles Villeneuve Circuit reed de Alpine-coureur naar een sensationele tweede tijd achter de feilloze Max Verstappen en bracht zichzelf en zijn Franse team in extase.

For the first time in almost 10 years...@alo_oficial starts from the front row of the grid 😍#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/TVm5PApvFR — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

"Een ongelooflijk weekend tot dusver", begint de 41-jarige Spanjaard voor de microfoon onder luid toegejuich van de afgreisde fans. "We waren competitief in de vrije training op de vrijdag, maar verloren wat snelheid op de zaterdag."

Een tweede plaats was op voorhand een utopie, maar de listige weersomstandigheden hielpen Alonso in het juiste spoor. "Met dank ook aan de natte omstandigheden. De bolide was super. Ik had veel vertrouwen in het rijden van de wagen. Ook de fans gaven mij een extra duwtje in de rug."

Op de vraag wat er gaat gebeuren in droge condities op de zondag, had de F1-veteraan een pasklaar antwoord. "We gaan het zien. Laten we Max gaan aanvallen in de eerste ronde", zei Alonso met een dikke grijns.