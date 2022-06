Leclerc start Canadese Grand Prix van laatste startrij na motoronderdelen wissel

Charles Leclerc zal de Canadese Grand Prix morgen vanaf de laatste startrij starten. Gisteren werd bekend dat hij al een tien plaatsen gridstraf zou krijgen. Nu heeft hij echter nog meer nieuwe motoronderdelen ontvangen en dat betekent een grotere gridstraf.

Leclerc krijgt de beschikking over een grote hoeveelheid nieuwe motoronderdelen. De Monegask krijgt een nieuwe turbocharger, ICE, MGU-H, MGU-K en uitlaatsysteem. Hierdoor wordt hij helemaal naar achteren verplaatst op de grid. Het wisselen van de onderdelen hing in de lucht na de dubbele uitvalbeurt van Ferrari in de Azerbeidzjaanse Grand Prix. Leclerc viel daar uit in de race met motorproblemen. Eerder kreeg Yuki Tsunoda ook een gridstraf in Montreal.