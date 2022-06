Onweer in Canada vlak voor derde vrije training

De derde vrije training in Canada is rond dit tijdstip van start gegaan. De omstandigheden zijn compleet anders dan tijdens de eerste twee trainingen op vrijdag. Het regent boven het circuit in Montreal. Sterker nog vlak voor de training onweerde het, zo blijkt uit beelden van Ferrari.

Op de videobeelden is te zien dat het stevig onweert boven het circuit. Het is de verwachting dat het tijdens de kwalificatie nog steeds zal regenen. Dat betekent dat het zomaar een groot spektakelstuk zal worden. Tijdens de race zal het droog zijn.