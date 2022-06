Hamilton teleurgesteld: "Niets wat we proberen werkt"

De start van het Canadese Grand Prix-weekend was niet bepaald positief voor Lewis Hamilton. De Britse Mercedes-coureur worstelde wederom enorm met zijn bolide. Zijn resultaten bleven achter bij die van zijn teamgenoot George Russell en na afloop was de teleurstelling bij Hamilton weer aanwezig.

Hamilton kende in de Canadese voormiddag nog een aardige start. In de eerste vrije training noteerde de zevenvoudig wereldkampioen nog de achtste tijd, teammaat Russell werd zesde. In de tweede training ging het zeer slecht voor Hamilton, hij worstelde met zijn set-up en kwam niet verder dan de dertiende tijd. Russell reed in die sessie de zevende tijd.

Niets

Na afloop van de training was Hamilton redelijk terneergeslagen. De Brit meldde zich bij de internationale media, bij zijn landgenoten van Sky Sports besprak hij zijn dag: "Het was een vrijdag zoals alle anderen, we hebben veel verschillende dingen uitgeprobeerd. We hebben een experimentele vloer maar die werkte niet. Het lijkt erop dat niets wat we proberen werkt op deze auto. We hebben verschillende set-ups uitgeprobeerd vandaag."

Ramp

Hamilton reed dan ook met een volledig andere set-up dan zijn jongere teamgenoot. De Britse coureur was echter niet te spreken over zijn uitgeprobeerde set-up. Hamilton deelt zijn frustratie: "Ik en George hebben allebei een compleet andere setup getest in de tweede training. Ik zal afwachten wat de uitkomsten zijn maar voor mij was het een ramp. Het leek wel alsof de auto alleen maar slechter werd. Ik werd steeds ongelukkiger met wat we deden. We gaan er mee aan de slag."