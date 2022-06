Horner hekelt porpoising-maatregelen: "Ze hebben de zwarte vlag tot hun beschikking"

Voorafgaand het Canadese Grand Prix-weekend kwam autosportfederatie FIA met enkele aangescherpte maatregelen omtrent porpoising. Om het gehobbel tegen te gaan gaat de FIA maatregelen nemen, grote aanjager van de acties lijkt het team van Mercedes te zijn. Het Duitse team kampt dit seizoen met hevige porpoising-problemen.

Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton spraken zich vorig weekend in Azerbeidzjan glashelder uit. De Britse coureurs wilden actie zien aangezien het gehobbel voor ongelukken kan zorgen en al zorgden voor fysieke ongemakken. Bij de andere teams zijn de meningen echter verdeeld, niet iedereen is blij met de aangescherpte maatregelen van de autosportbond.

Onvermijdelijk

Bij het team van Red Bull Racing is men niet bepaald te spreken over de maatregelen. Teambaas Christian Horner is er zeer kritisch over en dat deelde hij met zijn landgenoten van Sky Sports: "De regels zijn voor iedereen hetzelfde. Sommige auto's hebben er last van, sommige juist niet. Voor degene die dat niet hebben zal het onvermijdelijk zijn dat er altijd een beweging is die probeert de regels te veranderen. Dat hoort bij de natuur van de Formule 1. Ik kan begrijpen waarom James Allison en zijn coureurs dit pushen."

Zwarte vlag

Horner is het dan ook niet bepaald eens met de keuzes die de FIA heeft gemaakt. De Brit denkt namelijk dan men allang een optie in handen heeft voor als het te gevaarlijk wordt op de baan: "Het zou oneerlijk zijn om een regelverandering te hebben halverwege het seizoen omdat een team het doel heeft gemist. De nadruk zou op dat team moeten leggen om het probleem op te lossen. Als de auto te gevaarlijk is, dan moet de FIA ingrijpen. Ze hebben nog steeds een zwarte vlag tot hun beschikking. Als ze vinden dat een auto gevaarlijk is of onveilig voor de coureur, dan moeten ze de zwarte vlag zwaaien."