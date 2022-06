Russell twijfelt aan porpoising-maatregelen: "Meer gesprekken nodig"

Voorafgaand het Canadese Grand Prix-weekend kwam autosportfederatie FIA met een opvallend statement. De FIA kondigde namelijk aan dat ze maatregelen gaan nemen om porpoising tegen te gaan. Men voegt direct daad bij het woord en in Canada zijn de nieuwe maatregelen al ingegaan, de reacties zijn wisselend.

Het ingrijpen van de FIA heeft te maken met de Grand Prix van Azerbeidzjan van vorig weekend. In de straten van Bakoe hadden de coureurs zeer veel last van het gehobbel. Vooral bij het team van Mercedes waren de problemen zeer fors en coureurs George Russell en Lewis Hamilton deden zeer regelmatig hun beklag.

Afwachten

Nu heeft het team dus hun zin gekregen, al is het nog maar de vraag of Mercedes ervan kan profiteren. Ook Russell vraagt zich af of de nieuwe maatregelen van de FIA enig effect gaan hebben. De Britse coureur besprak de maatregelen op de gebruikelijke persconferentie op de vrijdag. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het is echt even afwachten wat de resultaten van de FIA gaan zijn. Ik denk dat het zelfs voor teams die er amper last van hebben nog steeds enorm hobbelig zal zijn."

Gesprekken

Russell is blij met de eerste stappen van de FIA. De autosportbond heeft toegang tot veel data maar ook hier plaats Russell zo zijn vraagtekens bij. De Britse coureur wil graag verder gaan met de gesprekken met de FIA: "Ze hebben toegang tot alle verticale acceleratiebelastingen. Maar echter is het veel minder veilig dan men zou verwachten. Er zijn meer gesprekken nodig om te zien hoe we verder gaan."