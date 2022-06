Voorlopig geen gridstraf voor Leclerc

Charles Leclerc was voorafgaand het Canadese Grand Prix-weekend één van de meest besproken Formule 1-coureurs. Leclerc viel vorige week immers uit in de Azerbeidzjaanse Grand Prix met motorproblemen. Vandaag maakte Ferrari bekend dat de motor uit Bakoe niet meer te repareren is en een gridstraf leek onvermijdelijk.

Leclerc had immers al drie turbochargers gebruikt en bij het plaatsen van een nieuw exemplaar zou hij een gridstraf krijgen. Tijdens de eerste vrije training in Montreal kwam de FIA naar buiten met een document over de nieuwe motoronderdelen voor het event. Leclerc krijgt veel nieuwe onderdelen, een turbocharger ontbreekt echter op de lijst van de FIA.

Het kan altijd nog dat Ferrari ervoor kiest om later in het weekend een nieuwe turbocharger te plaatsen. Voorlopig is dit nog niet het geval. Wel heeft Leclerc voor de Canadese Grand Prix enkele andere nieuwe motoronderdelen ontvangen. De Monegask heeft een nieuwe ICE, MGU-H, MGU-K en CE gekregen. Dat betekent dus dat hij bijna al zijn motorcomponenten heeft vervangen voor het raceweekend.