Williams rijdt met aangepast logo in Canada

Het team van Williams beleeft in Canada een bijzonder Grand Prix-weekend. De race in Montreal is namelijk de thuisrace van hun fel bekritiseerde coureur Nicholas Latifi. De Canadees is bezig aan zijn derde seizoen maar dit is pas zijn eerste Grand Prix voor zijn eigen publiek, dat komt vanzelfsprekend door het coronavirus.

Het team van Williams zal dit weekend dan ook met een iets ander logo rijden dan normaal. Op social media hadden ze het logo, met duidelijke verwijzingen naar de Canadese vlag, al aangenomen maar nu is duidelijk geworden dat het logo ook de wagens zal sieren. Sponsor Duracell deelde namelijk een foto van de Halo waarop het logo duidelijk zichtbaar is.