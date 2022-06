Russell waarschuwt: "Kunnen niet blijven vertrouwen op pech anderen"

Het team van Mercedes loopt dit seizoen vooralsnog achter de feiten aan. De Duitse regerend constructeurskampioen heeft moeite en moet de teams van Ferrari en Red Bull Racing vooralsnog laten gaan. Toch stond George Russell afgelopen weekend op het podium en kwam Lewis Hamilton als vierde over de lijn.

De goede score in Azerbeidzjan had alles te maken met de dubbele uitvalbeurt van Ferrari. Vooralsnog komen alle podiumplekken van Mercedes in dit seizoen door pech bij anderen. Dit weekend in Canada wil men beter voor de dag komen, toch lijkt het erop dat Mercedes alleen kan denken aan een podium als de concurrentie steken laat vallen.

Scoren

Russell weet dat de achterstand op de teams van Red Bull en Ferrari groot is. De Brit is bezig met een goed seizoen en eindigde vooralsnog in elke race in de top vijf. De Brit laat aan Motorsport.com weten dat dit ook zeer belangrijk is: "In dit kampioenschap heb je elke race de kans om te scoren. Het maakt dan ook niet ui hoe snel de auto is, als je geen punten kan scoren dat kom je ook niet verder naar voren."

Sneller

De Brit ziet in ieder geval dat zijn team er alles aan doet om competitiever voor de dag te komen. Toch deelt Russell wel een opvallende waarschuwing: "Het is echt geweldig dat iedereen in de fabriek heeft gewerkt aan de betrouwbaarheid van onze auto. Maar we kunnen niet blijven vertrouwen op pech van andere teams en coureurs. We moeten zelf sneller gaan worden en iedereen is daar dan ook heel erg hard mee bezig."