Gasly steunt nieuwe maatregelen: "Blij dat ze dit serieus nemen"

Autosportfederatie FIA kwam gisteravond met belangrijk nieuws naar buiten. Men gaf namelijk aan dat er is geluisterd naar de grote zorgen omtrent de porpoising-problematiek. Vanaf dit weekend gelden er nieuwe maatregelen om het gehobbel tegen te gaan. De coureurs reageren vooralsnog wisselend op de ingreep van de FIA.

De klachten over het gestuiter werden in de afgelopen week alleen maar heviger. De aanleiding hiervoor was de Grand Prix van Azerbeidzjan van vorig weekend. In de straten van Bakoe hadden veel coureurs last van porpoising, vooral de Mercedes-coureurs stuiterden over het asfalt. Mercedes-coureur George Russell liet eerder al weten dat hij zeer tevreden is met de maatregelen.

Boodschap

Russell is zeker niet de enige coureur die te spreken is over de maatregelen van de FIA. Ook AlphaTauri-coureur Pierre Gasly reageerde in Canada opgelucht. De Fransman wordt geciteerd door RaceFans: "Ik ben blij dat ze dit serieus nemen. Ik ben blij dat ze proberen om zo snel mogelijk maatregelen te nemen. Uiteindelijk zijn wij degene die in de auto zitten en met de impact, pijn en stijfheid van onze rug moeten dealen. Ik ben blij dat ze de boodschap begrijpen en snel reageren."

Gezamenlijk

Boze tongen beweren dat vooral het team van Mercedes aandrong op regelwijzingen. Volgens Gasly is het juist zo dat de coureurs eensgezind waren: "We hebben gezamenlijk, teams en auto's er buiten gelaten, gezegd dat dit overduidelijk te veel is. Je kan het je niet echt voorstellen als je er van buiten af naar kijkt of via de onboards. Zodra je in de auto zit er voor anderhalf uur lang klappen krijgt als je 330 rijdt, dan is het een andere perceptie als je het echt meemaakt."