Wat doet het weer in Montreal?

Aankomend weekend staat de Canadese Grand Prix op het circuit van Montreal op het programma. De afgelopen twee jaar ontbrak de race op de kalender vanwege de coronapandemie. Dit jaar keert de race terug en de coureurs kunnen zich opmaken voor een interessant Grand Prix-weekend.

De weersomstandigheden kunnen dit weekend een rol gaan spelen in Canada. Tijdens de vrije trainingen op vrijdag zal het redelijk warm zijn in Montreal, het wordt ongeveer 25 graden Celsius. Ondanks de hitte moeten de coureurs serieus rekening houden met neerslag. Tijdens de tweede vrije training is de kans op regen het grootst, er is zelfs een reële kans om onweersbuien rondom het circuit.

Ook tijdens de kwalificatie kan het gaan regenen. Vrijwel de gele dag kunnen er buien vallen, ook tijdens de kwalificatie. Het zal tevens iets kouder zijn, zo'n 14 graden. Het is nog niet duidelijk of de kwalificatie in de regen zal verlopen, een opdrogende baan of dreigende buien zijn tevens mogelijk. Op de zondag hoeven de coureurs geen rekening te houden met neerslag. De zon zal flink schijnen en neerslag is uitgesloten.