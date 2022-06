Perez verwacht veel van Montreal: "Auto presteert goed op stratencircuits"

Het team van Red Bull Racing heeft momenteel het momentum stevig in handen. Het Oostenrijkse team wist dit seizoen al zes races te winnen en gaat, mede door de pech van concurrent Ferrari, ruim aan de leiding van het wereldkampioenschap. Ook tweede coureur Sergio Perez heeft dit seizoen een topvorm te pakken.

Perez staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap, vlak achter kopman Max Verstappen. De Mexicaan verkeerd in topvorm en wist zijn teamgenoot Verstappen in meerdere sessies te verslaan. Afgelopen weekend was Verstappen in Azerbeidzjan alleen sneller in de race. De Nederlander won en Perez werd tweede. De Mexicaan mocht zijn teamgenoot niet aanvallen maar was toch in zijn nopjes met het resultaat.

Frustratie

De Mexicaan kijkt dan ook uit naar de komende Grand Prix in Canada. Aankomend weekend kan hij zich weer bewijzen en in zijn preview spreekt hij zich uit: "We reizen op een geweldig moment voor het team af naar Canada. Maximaal scoren in Bakoe was voor ons een briljant resultaat en het houdt ons in de strijd om de twee wereldtitels. Voor mij was het een redelijk frustrerende dag. Maar het is niet echt slecht als je op een frustrerende dag tweede wordt en de snelste ronde rijdt!"

Stratencircuits

Aankomend weekend wil Perez weer goed presteren in Montreal. Op het lastige circuit op het kunstmatige eiland Île Notre-Dame schat Perez zijn kansen hoog in: "Onze auto presteert heel erg goed op stratencircuits. We zijn dus vol vertrouwen dat we dit weekend opnieuw sterk kunnen presteren en het momentum kunnen vasthouden. Ik ga met mijn engineers proberen Bakoe beter te begrijpen zodat ik dit weekend maximaal kan presteren. Het is heel erg fijn om weer terug te zijn in Canada. Het is een baan waar ik heel erg graag rijd en dat wordt leuk met een auto die zo competitief is."