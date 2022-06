Russell zal demorun verzorgen op Goodwood Festival of Speed

Aankomend weekend staat de Canadese Grand Prix op het programma. Na de race op het circuit van Montreal hebben de coureurs een weekendje rust alvorens men vertrekt naar Silverstone voor de Britse Grand Prix. Echter vindt in het vrije weekend ook het bekende Goodwood Festival of Speed plaats.

Meerdere Formule 1-teams zijn aanwezig in Goodwood, ook het team van Mercedes. Op vrijdag, zaterdag en zondag zal het team een demorun verrichten op de beroemde hillclimb. Op vrijdag en zaterdag zal testcoureur Esteban Gutierrez plaatsnemen in de Mercedes W10. George Russell is op zondag 26 juni aanwezig op een demorun te verzorgen.

We're back @fosgoodwood 🔥 And this year we're taking George, Esteban and the W10 with us! 🤩@GeorgeRussell63 will be in action on Sunday, 26 June. 💪



With @EstebanGtz in the driving seat on Friday, 24th and Saturday 25th. 👏 pic.twitter.com/CBU3tiMdXd