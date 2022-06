Weinig medeleven voor ongevaccineerde Rosberg: "Dan moet hij thuisblijven"

Sinds dit seizoen gelden er strengere maatregelen omtrent het coronavirus in de Formule 1-paddock. Iedereen die de paddock wil betreden moet namelijk gevaccineerd zijn tegen het virus. Het lijkt erop dat het geen problemen oplevert, vrijwel alle coureurs en andere grote namen zijn gewoon aanwezig en iedereen leek de regel alweer te zijn vergeten.

Afgelopen week werd echter bekend dat één bekende naam door deze regel ontbreekt: Nico Rosberg. De Duitse enkelvoudig wereldkampioen is tegenwoordig analist bij onder andere de Britse tak van Sky Sports. Opvallend genoeg deed hij dit seizoen al zij analyses vanuit huis. De reden hiervan was onduidelijk totdat Rosberg afgelopen week liet weten niet gevaccineerd te zijn.

De Duitser deelde het eerlijk met de buitenwereld en er gingen eventjes verhalen rond dat hij nog wel had geprobeerd toegang te krijgen tot de paddock met een medische uitzondering. Of dat klopt was niet duidelijk maar de beslissing van Rosberg kan niet op veel steun rekenen. Voormalig Formule 1-coureur en commentator Christian Danner was kritisch bij Sport1: "Dan moet hij thuisblijven, zo werkt het. Wanneer je met je vliegtuig rond de wereld vliegt zijn er regels die je moet volgen. Die regels gelden ook voor Nico."