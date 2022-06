Ongevaccineerde Rosberg niet welkom in Formule 1-paddock

Sinds dit seizoen zijn er strengere regels voor iedereen die de Formule 1-paddock wil betreden. Men heeft namelijk besloten dat een vaccinatie tegen het coronavirus verplicht is, slechts met een medische uitzondering mag iemand zonder vaccin het circuit betreden. Dat zorgt er dan ook voor dat bekende namen ontbreken.

Eén van de mensen die hierdoor de paddock niet in mag is Nico Rosberg. De enkelvoudig wereldkampioen werkt tegenwoordig als analist voor onder andere Sky Sports. De oplettende kijker zag iets opvallends in Rosbergs analyses, hij deed ze namelijk allemaal vanuit huis. Het was geruime tijd onduidelijk wat hier de achterliggende reden achter was, tot nu.

Zelfs tijdens de Grand Prix van Monaco, waar Rosberg woont, leverde hij commentaar vanuit zijn appartement. Rosberg zelf geeft toe dat hij niet gevaccineerd is. Hij legt tegenover Sport1 uit wat zijn reden is van het weigeren van een vaccin: "Ik heb een coronabesmetting gehad en daardoor heb ik dan ook antistoffen opgebouwd. Ik laat mij daar dan ook regelmatig op testen. Ik heb mijn arts gesproken en volgens hem heeft het geen zin om ook een vaccinatie te nemen."