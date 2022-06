Verstappen pakt opnieuw record

Max Verstappen kan een nieuw record achter zijn naam bijschrijven. De wereldkampioen is de jongste coureur (24) ooit die 25 zeges heeft behaald. De Nederlander gaat voormalig Red Bull-coureur Sebastian Vettel voorbij in dit lijstje. De Duitser begon net als Verstappen op vroege leeftijd bij Red Bull en pakte met de Oostenrijkers vier wereldtitels en was 25 jaar toen hij de mijlpaal van 25 overwinningen aantikte.

Meerdere records

Verstappen staat door zijn succes op jonge leeftijd bovenaan meerdere F1-lijstjes. De bekendste is het record van jongste winnaar. Op 18-jarige leeftijd won de Nederlander zijn eerste Grand in 2016.

Door zijn debuut op 17-jarige leeftijd heeft Verstappen het record van jongste coureur in de punten, jongste rijder die deelnam aan een GP, en bijvoorbeeld jongste deelnemer die uitviel.

Ook is Verstappen de coureur met de meeste podia voor Red Bull en heeft hij binnen een seizoen ook de meeste podia (18) allertijden gepakt