Tsunoda was zich niet bewust van achtervleugelproblemen

De Azerbeidzjaanse Grand Prix was geen enorm spectaculaire race maar er gebeurde wel veel opvallends. AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda was bezig met een redelijke race totdat hij een zwart-oranje vlag kreeg. Er was een nogal opvallend probleem met de achtervleugel van de Japanse AlphaTauri-coureur.

Tsunoda's DRS-systeem deed het namelijk nog maar voor de helft. De achtervleugel klapte alleen nog maar aan één kant open, de andere kant bleef potdicht. Het kon voor mogelijke gevaarlijke situaties zorgen en de wedstrijdleiding eiste actie van het team. Tsunoda kwam binnen en de monteurs pakten het ductape erbij om het probleem te fixen, het was een kolderiek beeld.

Op het moment dat Tsunoda de pits in reed had hij geen idee wat er aan de hand was. Hij werd niet ingelicht door zijn team en sprak zich tegenover RaceFans opvallend uit: "Ze hadden mij niet gezegd wat het probleem was, ik dacht dus dat het ging om een motorprobleem. Het was iets met de achtervleugel maar ik had geen idee. Ik had een zeer goede pace. Toen de wedstrijdleider mij de oranje/zwarte vlag gaf kon ik nog steeds doorrijden."