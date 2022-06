Vettel baalt van foutje: "Anders had ik kunnen strijden voor de vijfde plaats"

Sebastian Vettel komt altijd goed voor de dag in Azerbeidzjan en afgelopen weekend werd dat nog maar eens duidelijk. De Duitser reed een puike race in zijn Aston Martin en pakte zijn beste resultaat van het seizoen tot nu toe. Ondanks een klein foutje werd Vettel toch nog zesde.

Na afloop van de race was Vettel zeer in zijn nopjes met zijn resultaat. De Duitse coureur merkte dat hij meer het duel aan kon gaan. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "De zesde plaats is echt te gek. Ik denk dat we er allemaal tevreden mee kunnen zijn. We zoeken de limiet van deze auto en dat betaalt zich nu terug. We waren sneller dan Alfa en we waren gelijk aan Alpine en AlphaTauri. Dat verandert het spelletje."

Vettel kwam achter Lewis Hamilton, de Brit werd vierde, over de streep maar hij denkt dat het zomaar anders had kunnen lopen. Een remfoutje gooide roet in het eten: "Het team deed een geweldige pitstop waardoor ik Hamilton kon inhalen. Daarna moest ik Ocon voorbij maar ik verwachtte dat hij meer zou strijden voor zijn positie. Ik kwam in de uitloopzone terecht en verloor tijd. Zonder dat momentje had ik kunnen strijden voor de vijfde plaats."