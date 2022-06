Leclerc gelooft nog in wereldtitel: "Dan moeten we wel met oplossingen komen"

Charles Leclerc had in Azerbeidzjan een grote kans op de overwinning tot dat het noodlot toesloeg. De Monegaskische Ferrari-coureur reed ineens zeer langzaam rond terwijl de rookwolken uit zijn auto kwamen. De motor van Leclerc had het opgegeven en dat zorgt ervoor dat zijn achterstand op Max Verstappen in het WK is gegroeid.

Voor Leclerc was het de derde race op rij waar hij te maken kreeg met een portie pech. In Spanje viel hij immers ook uit in leidende positie, ook daar kreeg hij te maken met een kapotte motor. In zijn thuisrace in Monaco had hij wederom een grote kans op de zege maar verprutste zijn team de strategie waardoor hij slechts vierde werd.

Motivatie

Leclerc zelf moet door de zure appel heen bijten. Toch geeft de Monegask niet zomaar op, maar hij geeft wel toe dat het zeker geen pretje is. Bij Motorsport.com is het redelijk strijdbaar: "Dit is de derde teleurstelling op rij en dat is niet eenvoudig. Ik vertrouw erop dat ik mentaal nog net zo sterk ben als vijf races geleden. De motivatie is onveranderd. We moeten de onderste steen boven krijgen. We moeten natuurlijk naar de betrouwbaarheid kijken na de laatste drie races. Als team moeten we een stap zetten."

Wereldtitel

De verschillen tussen Leclerc en zijn titelrivaal Verstappen zijn inmiddels gegroeid. Toch wil Leclerc niet opgeven en jaagt hij alsnog op een wereldtitel: "Ik geloof nog steeds dat wij de wereldtitel kunnen gaan winnen. Maar we moeten dan wel met oplossingen komen. Tijdens de afgelopen races hebben we te veel punten verspeeld. We moeten daar echt naar gaan kijken."