Uitvalbeurt bezorgt Leclerc mogelijk pijnlijke gevolgen

De Grand Prix van Azerbeidzjan verliep op een zeer ongelukkige wijze voor het team van Ferrari. Al vroeg in de race moest Carlos Sainz opgeven met hydraulische problemen. Charles Leclerc had de leiding in handen maar ook zijn race eindigden in tranen, zijn motor plofte en hij moest zijn Ferrari in de pitlane parkeren.

Leclercs uitvalbeurt had pijnlijke gevolgen voor zijn strijd om het kampioenschap. Zijn Red Bull-rivalen Max Verstappen en Sergio Perez konden namelijk ver uitlopen. Het was de tweede uitvalbeurt door onderliggende problemen voor Leclerc, eerder moest hij in Spanje ook opgeven. Ook hier viel de Monegask uit in leidende positie, het kan hem verderop in het seizoen nog in de problemen gaan brengen.

Een coureur mag tegenwoordig per seizoen immers nog maar drie ICE's, Turbochargers, MGU-H's en MGU-K's gebruiken. Als een coureur aan een vierde element toe is volgt een gridstraf. Leclerc loopt nu op eieren, de kans is immers groot dat in Azerbeidzjan zijn derde turbocharger is gesneuveld. Hij had er voorafgaand het event al twee gebruikt, zo blijkt uit de documenten van de FIA. Als hij in Canada inderdaad een vierde turbocharger moet gebruiken volgt dus al direct een gridstraf.