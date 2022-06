Horner ontkent teamorders: "Eerder de vraag wie snellere auto had"

Max Verstappen schreef gisteren de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur profiteerde van de uitvalbeurt van Charles Leclerc en rekende simpel af met zijn teamgenoot Sergio Perez. Verstappen haalde zijn teamgenoot relatief makkelijk in maar de inhaalactie leek een plan van Red Bull te zijn.

Perez kreeg namelijk over de boordradio te horen dat hij niet mocht vechten. De Mexicaan gaf keurig gehoor aan de oproep van zijn team en hij liet Verstappen dan ook gaan toen hij hem inhaalde. Na afloop van de race verklaarde Perez meermaals dat hij volledig achter de beslissing van zijn team stond en dat hij heel erg blij was met het team resultaat.

Graining

Toch bleef de geur van een teamorder hangen aan de inhaalactie. Bij Red Bull verwijst men die bewering echter naar het rijk der fabelen. Teambaas Christian Horner is er zeer duidelijk over in gesprek met Motorsport.com: "We hebben zeker geen teamorder uitgevaardigd. Het was eerder de vraag wie de snellere auto had. Op dat moment had Max een significant voordeel op Checo, hij had op dat moment flinke graining op zijn achterbanden. Het was meer een vraag van, jongens laten we elkaar maar niet in de wielen rijden. Als de ene auto sneller is, dan geef je gewoon je plek op. We moesten de focus leggen op het beste resultaat voor het team."

Snelheidsverschil

Voor Red Bull ging het eerder al eens mis toen Verstappen en toenmalig teamgenoot Daniel Ricciardo elkaar uit de race reden in Bakoe 2018. Horner is dat niet vergeten: "Het snelheidsverschil tussen de twee coureurs was groot en dat hebben we in de ochtend besproken. We zeiden dat ze mochten racen maar ze moesten elkaar wel de ruimte geven. Dat deden ze, we zijn 2018 nog niet vergeten. Het is belangrijk dat de coureurs in deze fase eerlijk naar elkaar zijn. We moeten ten opzichte van Ferrari maximaliseren. We weten dat ze allebei snel zijn, in deze fase kan het zomaar omslaan. Als team ligt daar onze prioriteit."