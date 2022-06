Wolff legt problemen porpoising uit: "Verticale impact van 6 G"

De Azerbeidzjaanse Grand Prix verliep redelijk goed voor het team van Mercedes. Door de dubbele uitvalbeurt van Ferrari konden Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton oprukken naar de derde en vierde plaats. De achterstand op de wagens van Red Bull Racing was echter fors en de race was tevens nogal onplezierig voor de coureurs.

Het team van Mercedes heeft al het gehele seizoen veel last van porpoising, in Azerbeidzjan waren de problemen zeer hevig. Op het lange rechte stuk van het stratencircuit in Bakoe hobbelden de Mercedessen heftiger dan voorheen. Vooral Hamilton had er zeer veel last van, hij klaagde over de boordradio over rugpijn en kwam na afloop maar met moeite uit zijn auto.

Impact

De link tussen Hamiltons rugpijn en de porpoising was al zeer snel gelegd. Of de rugpijn echt werd veroorzaakt door het gehobbel was niet duidelijk, teambaas Toto Wolff besprak de pijn van Hamilton bij Viaplay: "Ja, dat heeft te maken met de klappen tegen de grond. De coureurs hebben herhaaldelijk een verticale impact van wel 6 G te verwerken. Dat voel je dan niet alleen in je spieren maar het raakt je ook in de botten."

Potentie

Ondanks de porpoising-problemen was Wolff wel tevreden met het resultaat. De Oostenrijker is zich bewust van het feit dat deze resultaten niet mogelijk waren zonder het uitvallen van Ferrari. Hij deelt zijn tevredenheid: "De andere jongens zijn momenteel te snel maar ik weet haast zeker dat we onze ware potentie nog kunnen ontgrendelen. Daarom zijn alle punten die we nu scoren zeer waardevol aan het einde van het seizoen."