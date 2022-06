Video: De feestvreugde bij Red Bull in beeld

Het team van Red Bull Racing sloeg gisteren hun slag in de Azerbeidzjaanse Grand Prix. Max Verstappen en Sergio Perez profiteerden van de dubbele uitvalbeurt van de concurrentie van Ferrari. Een derde 1-2tje was hierdoor een feit en dat zorgde voor een groot feest bij het Oostenrijkse team.

Verstappen en Perez hadden een grote voorsprong op de nummer 3 George Russell. Na afloop van de race was het feest bij Red Bull er niet minder om. De monteurs en de kopstukken van de renstal vierden direct na de finish een feestje onder het podium. Met het oog op het wereldkampioenschap is dat terecht. Red Bull heeft nu 279 punten verzameld, concurrent Ferrari heeft er 199.

Scenes from our third one-two of the season 🇮🇹🇪🇸🇦🇿 #GivesYouWings pic.twitter.com/8qXeBcIEbw