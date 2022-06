Zhou maakt zich geen zorgen om 2023-stoeltje

De Chinese rookie Guanyu Zhou zegt dat hij niet zeker weet of hij zijn Alfa Romeo zitje zal behouden voor 2023. De afgelopen dagen deden geruchten de ronde dat de 23-jarige coureur tot de coureurs behoort van wie de toekomst in de Formule 1 na 2022 niet duidelijk is.

Toch lijkt teambaas Frederic Vasseur tevreden met Zhou's prestaties tot nu toe, vooral omdat hij goed wordt ondersteund door teamgenoot Valtteri Bottas. "Valtteri is snel in de auto, goed met het team buiten de auto, hij is fantastisch in termen van motivatie en input. En de samenwerking met Zhou is meer dan goed", aldus de Franse teambaas.

Desalniettemin is Zhou er niet zeker van dat hij volgend jaar nog onder contract staat bij Alfa Romeo. De Chinees zegt hierover: "Het is nog het begin van dit seizoen, dus ik heb nog geen plannen voor de toekomst en ik weet ook nog niet wat het plan is. Natuurlijk is het nogal op en neer gegaan qua prestaties, maar over het algemeen voel ik me heel gelukkig om hier te zijn. En ik heb het gevoel dat er nog genoeg races voor me zijn om me verder te ontwikkelen in de Formule 1."

"Als alles loopt zoals gepland, zie ik geen reden om me zorgen te maken over wat er volgend jaar op het programma staat."