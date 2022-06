Alonso beticht van opzettelijk maken van fouten

Fernando Alonso heeft ontkend dat hij bewust langzamer is gaan rijden en opzettelijk 'fouten faked' om zo Alexander Albon dwars te zitten. Dat gebeurde tijdens de kwalificatie, toen Alonso de uitloopzone opreed nadat Alex Albon zijn belachelijke gedrag tijdens de kwalificatie van Baku bekritiseerde.

Terwijl coureurs probeerden nog een snelle ronde te rijden na de rode vlag van Q1, klaagde Albon over de boordradio aan zijn team Williams dat Alonso bestraft moest worden: "Hij reed expres langzaam en het was duidelijk hoe hij van de baan ging. Het was belachelijk. Hij remde zo vroeg en toen ging hij gewoon van het circuit af."

Alpine-coureur Alonso is echter niet gediend van zulke beschuldigingen en schoof de schuld echter af op Albon. De Spanjaard vertelde DAZN: "Ik kwam de baan op met gebruikte banden en ging langzamer dan zij, maar hey, dit is Bakoe. Als ze een minuut eerder waren begonnen, waren ze mij voor geweest."

Alonso ontkende ook dat hij tijdens zijn run bewust de uitloopstrook opreed om de ronde van Albon te verpesten: "Sebastian Vettel ging in dezelfde bocht de muur in; de McLarens ook."

Spelletjes

Albon was er echter niet van overtuigd dat Alonso echte fouten had gemaakt en gelooft nog steeds in het faken van fouten: "Er worden spelletjes gespeel. Natuurlijk worden er spelletjes gespeeld in de F1. Het zijn gewoon dingen die gebeuren. Ik ben niet boos op Fernando, hij is een slimme jongen en hij speelt het spelletje goed."