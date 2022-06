Leclerc in de put na uitvalbeurt: "Dit doet pijn!"

Charles Leclerc leek in Azerbeidzjan te profiteren van de uitvalbeurt van zijn teamgenoot Carlos Sainz. De Monegask dook immers naar binnen voor nieuwe banden terwijl er een Virtual Safety Car-fase was. De Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez deden dat niet en Leclerc kon na de Red Bull-stops de leiding pakken.

Maar een zege werd het niet voor Leclerc, de Monegask kreeg te maken met een fikse portie pech. In de 21ste ronde reed hij langzaam over het circuit terwijl de rookwolken uit zijn wagen kwamen. Leclercs motor had de geest gegeven en hij moest zijn wagen teleurgesteld in de pits parkeren, het werd een dubbele uitvalbeurt voor Ferrari.

Teleurstellend

Na zijn uitvalbeurt verscheen Leclerc voor de camera's van de internationale media. De teleurstelling was nog altijd aanwezig toen hij sprak met de Britse tak van Sky Sports: "Dit doet pijn ! We moeten kijken wat er aan de hand is zodat het niet nog een keertje gebeurt. Ik heb niet de juiste woorden om dit te omschrijven. Het is echt enorm teleurstellend. Ik weet het momenteel echt niet."

Problemen

Leclerc was bezig met een foutloos weekend maar in de race ging het dus weer mis. De Monegask viel voor de tweede keer uit, ook in Spanje had hij immers problemen. Nu is de teleurstelling nog altijd het overheersende gevoel: "We moeten hier echt naar gaan kijken. Ik weet het echt niet. We waren eerst sneller en toen hadden we geen problemen in het eerste gedeelte van het seizoen. Nu lijkt het erop dat we meer problemen hebben vergeleken met de start van het seizoen. Maar we hebben niets groots veranderd."