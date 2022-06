Russell wil oplossing voor gehobbel: "Kwestie van tijd voordat er een enorme crash komt"

George Russell kwalificeerde zich in Azerbeidzjan als vijfde. Vanmiddag zal hij vanaf deze positie gaan jagen naar een goed resultaat. De Brit vermaakt zich echter niet op het stratencircuit in Bakoe, hij kent een aardig onplezierig weekend. Op het hobbelige asfalt heeft hij enorm veel last van porpoising.

Russell is zeker niet de enige met deze problemen, veel coureurs hebben te maken met zeer hevig gestuiter. Maar bij het team van Mercedes is de porpoising al het gehele seizoen enorm aanwezig. Ook in de kwalificatie ging de wagen van Russell enorm op en neer, hierdoor zag hij de rempunten zelfs niet meer.

Crash

Na afloop van de kwalificatie vroeg Russell zich dan ook af of er niet iets moet gebeuren. De Brit merkt namelijk dat het niet alleen voor fysieke ongemakken zorgt. Hij wordt geciteerd door RaceFans: "Ik denk dat het echt een kwestie van tijd is voordat er een enorme crash komt. We kunnen de auto nog net in een rechte lijn houden op deze hobbels. We nemen de laatste twee bochten met ruim 300 kilometer per uur, terwijl we hobbelen. Je ziet aan het asfalt hoe dicht de auto's op de grond liggen."

Techniek

Russell, tevens GPDA-directeur, ziet dat het niet alleen een probleem is voor de Formule 1-coureurs. De Mercedes-coureur roept op tot verandering: "De Formule 2 bevindt zich in de zelfde positie. Ze hebben een vergelijkbare filosofie en het is een beetje onnodig. Met de techniek van vandaag de dag lijkt het onnodig om met een Formule 1-auto te rijden op hoge snelheden, enkele millimeters van de grond. Ik heb geen idee hoe de toekomst eruit ziet maar ik denk niet dat we dit voor drie jaar kunnen uithouden."