Wolff deelt teleurstelling: "Komen praktisch overal tekort"

Het team van Mercedes kwam veel snelheid tekort in de Azerbeidzjaanse kwalificatie. Voorafgaand de sessie was de verwachting dat de Duitse renstal het derde team zou zijn achter de veel snellere teams van Ferrari en Red Bull Racing. Toch verliep de kwalificatie alles behalve naar wens.

Lewis Hamilton en George Russell hadden het behoorlijk zwaar in de straten van Bakoe. Russell perste wederom het best mogelijke uit zijn wagen en noteerde de vijfde tijd, ruim langzamer dan nummer vier Carlos Sainz. Hamilton had het zwaarder en mag zich zelfs bij de stewards gaan melden omdat hij de deltatijd overschreed. Hij sloot de kwalificatie af met de zevende tijd.

Tekort

Teambaas Toto Wolff haalde na afloop van de kwalificatie teleurgesteld zijn schouders op. De Oostenrijker zag dat zijn coureurs het heel erg zwaar hadden. Hij sprak met Sky Sports: "Ik denk dat we deze posities wel hadden verwacht. We zijn de derde ploeg op de baan. Gasly had een paar goede races. Het gat is groot en het rondje is vrij lang. We komen praktisch overal tekort."

Roze bril

Wolff hoopt voor de race op een wonder, het gat met de concurrentie is namelijk enorm groot. De Oostenrijker doet al grappend een voorspelling: "Als je het door een roze bril bekijkt, dan hoop je dat er vier crashen in bocht één en wij winnen. Maar als je puur naar de pace kijkt dan moet ik zeggen dat de vijfde en de zesde tijd realistisch zijn."