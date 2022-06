Russell luidt noodklok over porpoising: "Dit is niet bepaald comfortabel"

Tijdens de eerste vrije trainingen in Azerbeidzjan hadden veel coureurs last van zeer zwaar gehobbel. Op het lange rechte stuk van het stratencircuit in Bakoe was het duidelijk zichtbaar hoe hevig de porpoising-problemen waren. Vooral het team van Mercedes ondervond weer zeer veel hinder van het gestuiter.

Bij Mercedes had men goede hoop dat het probleem verleden tijd was, tijdens de Spaanse Grand Prix werd er amper gestuitert en in Monaco was vooral het circuit zelf hobbelig. In Azerbeidzjan ondervinden George Russell en Lewis Hamilton wederom zeer veel hinder van het probleem. Hamilton gaf zelfs aan dat hij de lijn van de pit entry niet kon zien door het gestuiter van zijn Mercedes.

Comfortabel

Hamiltons teamgenoot George Russell maakt zich inmiddels aardig wat zorgen met het oog op de toekomst. De Britse coureur ziet namelijk dat het probleem een gevolg is van de nieuwe reglementen. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Er was een klein beetje porpoising maar de auto's zijn zo dicht op de grond afgesteld. Het is echt bizar in de bochten met hoge snelheden, de auto bereikt daar echt zijn dieptepunt. Ik denk dat dit hetzelfde is voor iedereen en het is ook niet bepaald comfortabel."

Gesprekken

Russell luidt dan ook de noodklok, als deze problemen voor lange tijd aanblijven kan dat immers voor nieuwe problemen zorgen. De Britse coureur, tevens een kopstuk van coureursvakbond GPDA, is er duidelijk over: "Ik weet niet hoe de toekomst van deze auto's eruit ziet, maar ik zie ons niet jaren doorgaan op deze manier. Voor ons allemaal zijn gesprekken nodig in de toekomst. Iedereen zit namelijk echt in hetzelfde schuitje."