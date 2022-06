Hamilton trots op Braziliaans ereburgerschap: "Niemand had het tegen mij gezegd"

Lewis Hamilton kende gisteren een wisselvallige eerste trainingsdag in Azerbeidzjan. De Mercedes-coureur had daarnaast veel last van porpoising en had niet veel redenen tot lachen. Toch was de Brit wel een zeer trots man, eerder op de dag werd namelijk bekend dat hij in Brazilië een grote eer zal ontvangen.

Hamilton steekt niet onder stoelen of banken dat hij een groot fan is van het Zuid-Amerikaanse land. Toen hij vorig seizoen de Braziliaanse Grand Prix won op Interlagos vierde hij die zege met de Braziliaanse vlag op het podium. Hij toonde zijn liefde aan de lokale bevolking en die liefde blijkt wederzijds. In Brazilië werd namelijk een voorstel ingediend om Hamilton ereburger van het land te maken, het parlement stemde ermee in.

Binnenkort zal er een ceremonie worden gehouden om de Brit officieel tot ereburger te maken. Hamilton zelf had het nieuws niet zien aankomen. Tijdens de persconferentie op vrijdagochtend besprak hij de eer: "Het is surreëel en het is een enorme eer. Ik was even verrast als iedereen toen ik het hoorde. Niemand heeft contact met mij opgenomen of het tegen mij gezegd. We horen het op het nieuws. Ik ben nog niet gehoord dat het ooit is gebeurd. Ik weet zeker dat gebeurt op andere plekken. Brazilië heeft altijd een plekje in mijn hart gehad en ik hield er al van als kind."