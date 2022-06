Uitslag VT1 Azerbeidzjan: Perez snelste in winderig en hobbelig Bakoe

De eerste sessie van het weekend zit er al weer op. In de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe werd de snelste tijd genoteerd door Sergio Perez . Achter hem stond de naam van Charles Leclerc als tweede op de tijdlijst. De top drie werd in deze eerste training compleet gemaakt door Max Verstappen .

De heren coureurs kregen tijdens de eerste vrije training te maken met de nodige ongemakken. De wind op het stratencircuit was vrij fors en daar ondervonden de coureurs de nodige hinder aan. Naast de wind was er nog een veel vervelender element waar de coureurs tegen moesten vechten, de hobbeligheid. Vrijwel elk team had te maken met gestuiter, of het porpoising was is niet duidelijk.

Pechvogels

Mick Schumacher had nog meer problemen. De Haas-coureur, die zich moet herpakken na zijn crash in Monaco, stond al vroeg in de sessie stil naast de baan. Even daarvoor leek zijn Haas haast een waterval, de vloeistof stroomde uit de zijkant van zijn bolide. Hij moest vroegtijdig opgeven en miste de nodige trainingstijd. Ook Nicholas Latifi mocht zich een pechvogel noemen, hij stond eveneens naast de baan. De Williams van de Canadees gaf de geest en ook zijn training zat erop.

Stuiteren

De overige coureurs konden hun weg wel vervolgen, al scheelde het niet veel voor Lance Stroll. De Canadees nam een bocht iets te enthousiast en schampte de muur. Lewis Hamilton schoot ook rechtdoor maar had wel iets anders aan zijn hoofd. Het gehobbel was zo hevig dat hij per ongeluk de lijn van de pit entry overschreed. Volgens de Mercedes-coureur kon hij de lijn niet zien door het gestuiter, toch kende hij een sterke training met de zesde tijd als resultaat.

Verstappen

Hamilton was echter niet de enige die last had van het gehobbel. Zelfs de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez stuiterden, iets wat men vrijwel het gehele seizoen nog niet had gezien. Op de onboards van Verstappen was tevens te zien dat zijn achtervleugel nogal veel bewoog, de concurrentie zal het stevig in de gaten houden aangezien flexiwings verboden zijn. Verstappen kende op zijn beurt ook een rampzalige sessie, hij was niet te vrede en spinde zelfs in de slotseconden.

Bij de concurrentie van Ferrari was het gehobbel ook aanwezig. Ook hier meldden de coureurs, Carlos Sainz en Charles Leclerc, zich klagend op de boordradio. De Italiaanse renstal moest de nodige tijd toegeven op Red Bull, Leclerc reed wel een zeer solide ronde die slechts 0,127 seconden langzamer was dan de snelste tijd. Sainz moest op zijn beurt een ruime halve seconde toegeven. De rest van het veld lijkt een bijrol te gaan spelen, nummer vijf Alonso was een dikke seconde langzamer dan Perez.