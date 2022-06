Tsunoda haalt uit: "Ik heb geen vertrouwen in de FIA"

Sinds dit seizoen kent de Formule 1 nieuwe wedstrijdleiders. Niels Wittich en Eduardo Freitas volgden begin dit seizoen de weggestuurde Michael Masi op. De nieuwe wedstrijdleiders nemen de belangrijkste rol afwisselend op zich en vooralsnog gaat dat redelijk. Toch komt er steeds meer kritiek op de wedstrijdleiding.

De beslissingen van de wedstrijdleiding in Monaco vielen niet bij iedereen even goed. Daar besloot men Red Bull Racing-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez niet te bestraffen na een protest van Ferrari. De twee zouden de gele lijn bij de uitgang van de pits hebben overschreden. Er was onduidelijkheid over dit vergrijp en dit weekend zijn de event notes op dit punt dan ook aangepast.

Inconsistent

Voor dezelfde overtreding waarover Ferrari in beroep ging kreeg Yuki Tsunoda vorig seizoen in Oostenrijk wel een straf. De Japanse AlphaTauri-coureur irriteert zich eraan dat er nu geen straffen volgden. Tsunoda is opvallend fel bij Motorsport.com: "Ik heb geen vertrouwen in de FIA. Elke keer is het enorm inconsistent, ik heb al vier reprimandes gehad. Ik kreeg er ook een in Monaco en ik weet nog steeds niet waarom."

Anders

Tsunoda ergert zich eraan dat andere coureurs wel wegkomen met vaak stevigere vergrijpen. De Japanse coureur vervolgt zijn felle tirade: "Ik mag eigenlijk niets zeggen over andere coureurs, maar er waren er een paar die ergere dingen deden en daar deed men niets mee. In andere Grands Prix was de FIA wel streng. Dus ergens in een andere race zal iemand wel een straf krijgen voor het overschrijden van de lijn. Ik houd mij maar aan de regels, dat is het veiligste. Ik denk nu niet dat omdat Max en Checo het deden, dat het nu mag. Elke keer is het wat anders."