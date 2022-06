Ben Sulayem reageert op kritiek over opvallende uitspraken

FIA-president Mohammed Ben Sulayem probeert sinds zijn aantreden overduidelijk zijn stempel te drukken op de sport. De voormalig rallycoureur spreekt zich regelmatig uit over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de Formule 1. Enkele uitspraken van Ben Sulayem in een recent interview zorgde echter voor woede.

Eerder deze week kwam er een interview van het medium Grandprix247 met Ben Sulayem naar buiten. In dit vraaggesprek deed de FIA-president enkele opvallende uitspraken over de maatschappelijke acties van een aantal coureurs. Hij vergeleek historische coureurs met hedendaagse coureurs: "Vettel rijdt rond op een regenboogfiets, Lewis zet zich in voor mensenrechten en Norris kaart mentale problemen aan. Iedereen mag denken wat hij wil maar voor mij is het een kwestie van hoe je die overtuigingen wil opleggen aan de sport. Ik ben wereldburger en Moslim, leg ik anderen mijn overtuigingen op? Nee."

De uitspraken van Ben Sulayem konden op de nodige kritieken rekenen. De acties van Vettel, Hamilton en Norris kunnen op onder andere de sociale media immers vaak op veel steun rekenen. Daarnaast zet de FIA-president zichzelf ook in voor maatschappelijke acties. Ben Sulayem zette zelf veel in op onder andere diversiteit en inclusiviteit. Een reactie van de president zelf liet echter even op zich wachten.

Gisteren, bijna een week na de publicatie van het interview van Grandprix247, stuurde Ben Sulayem een tweet de wereld in. Op het sociale medium sprak hij zich uit, vermoedelijk naar aanleiding van de ophef. "Als coureur heb ik altijd geloofd dat onze sport als een soort katalysator van vooruitgang in de maatschappij kan dienen. Daarom promoot ik duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit als een belangrijke prioriteit in mijn ambtsperiode. Daarom waardeer ik de inzet van alle coureurs en kampioenen voor een betere toekomst."

