Mario Andretti haalt uit naar Wolff: "Zijn kritiek is echt respectloos"

Het is al geruime tijd bekend dat het team van Andretti de Formule 1 wil betreden. Het plan van de Amerikaanse racetelg Michael Andretti is zeer ambitieus maar stuit ook op weerwoord. De huidige Formule 1-teams zitten namelijk niet echt te wachten op een nieuw team in de sport.

Andretti en consorten zijn zeer serieus met hun interesse. Het team, dat al jaren actief is in Amerika, beweert de benodigde geldsom voor nieuwe teams te kunnen betalen en heeft alleen nog maar toestemming nodig. Onder andere Mercedes-teambaas Toto Wolff staat niet te springen voor het plan. De Oostenrijker vraagt zich af of alles op financieel gebied wel duidelijk is. Een deelname van Andretti moet immers wel voordelig zijn voor de huidige teams.

Respectloos

Michael Andretti's vader Mario is niet blij met de uitspraken van Wolff. De Amerikaanse racelegende is tegenover Auto, Motor und Sport zeer fel: "Wolff sprak zich openlijk uit over onze geloofwaardigheid. Tegen ons praatte hij op een andere manier. Ik vind zijn kritiek echt zeer respectloos. We zijn al veel langer actief in de motorsport dan hij is. Ik heb respect voor zijn succes maar hij heeft echt geen reden om zo neerbuigend te doen."

Respect

Mario Andretti maakt zich dan ook geen zorgen over de snelheid van het mogelijke Formule 1-team van zijn zoon. De Amerikaan probeert de angsten van Wolff te weerleggen: "Men vraagt zich altijd af of wij competitief gaan zijn. Ik zeg dan, laat dat lekker ons probleem zijn. Ze kennen onze voorbereiding niet. We hebben ook geen nieuwe mensen nodig, we hebben genoeg ervaren personeelsleden met de benodigde kennis. Financieel gezien hebben we ook hoogwaardige partners. We plannen dit al heel erg lang want we willen dit, we verdienen veel meer respect."