Vettel denkt dat de Formule 1 klaar is voor een homoseksuele coureur

Het is juni en dat betekent dat het ook weer Pride Month is. In deze maand wordt er wereldwijd veel aandacht gegeven aan de rechte van de LGBTQ-community. Ook in de Formule 1 is dat het geval, zo rijdt het team van Mercedes met aangepaste logo's en besteden veel coureurs aandacht aan de maand.

Ook Sebastian Vettel staat stil bij Pride Month. De Duitse Aston Martin-coureur is één van de meest uitgesproken coureurs van het startveld en hij kwam in het verleden ook al op voor bijvoorbeeld het homohuwelijk. Voorafgaand de Hongaarse Grand Prix droeg hij bijvoorbeeld een regenboogshirt met daarop de tekst 'Same Love'. Ook droeg hij schoenen met een regenboogvlag tijdens races in Arabische landen.

Vettel oogstte veel lof met zijn eerdere acties. De maatschappelijk betrokken viervoudig wereldkampioen denkt dat de Formule 1 ook klaar is voor een nieuwe stap. In gesprek met het magazine Attitude spreek hij zich uit: "Misschien zou het in het verleden niet zo zijn geweest, maar ik denk dat een homoseksuele coureur hartelijk welkom zou zijn in de Formule 1. En terecht. Ik denk dat een homoseksuele coureur kan helpen bij het elimineren van vooroordelen en de sport in een betere richting kan duwen. Ik denk en hoop dat de sport er klaar voor is."