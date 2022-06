Wolff vol vertrouwen: "Reizen fris af naar Bakoe"

Het team van Mercedes is opzoek naar de weg omhoog. De regerend constructeurskampioen kende een lastige seizoenstart en worstelde met het fenomeen porpoising. Maar tijdens de Spaanse Grand Prix kwam Mercedes met een groot updatepakket waardoor het erop leek dat het gehobbel verleden tijd was voor de Duitse renstal.

Tijdens de afgelopen Grand Prix in Monaco hadden de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell weer last van gestuiter. Het was niet duidelijk of dit kwam door porpoising of niet, maar het was wel een zeer onplezierige race voor de Duitse renstal. Toch heeft men weer veel hernieuwd vertrouwen voor aankomend weekend.

Maximaliseren

Dit weekend staat de Azerbeidzjaanse Grand Prix op het programma en teambaas Toto Wolff heeft goede hoop. De Oostenrijker kijkt in de preview van Mercedes eerst kortstondig terug: "We reizen fris af naar Bakoe na een hectisch weekend in Monaco, vol met rode vlaggen, vertragingen en veranderlijk weer. We hebben een solide aantal punten gescoord maar er was meer mogelijk. We moeten elke kans die we krijgen maximaliseren om mee te kunnen vechten. Net als in Barcelona waren de langzame bochten in Monaco een zware uitdaging maar we hebben er veel van geleerd."

Analyseren

Wolff en consorten reizen in ieder geval vol vertrouwen af naar de Azerbeidzjaanse hoofdstad. De Oostenrijkse teambaas weet dat de race altijd voor spektakel zorgt: "We gaan nu weer rijden op een stratencircuit. Het team werkt keihard om de laatste twee races te analyseren om erachter te komen waar we nog tijd kunnen winnen. Bakoe zorgt vaak voor veel lol en bijzondere actie op de baan. De layout zorgt vaak voor goeie mogelijkheden. Laten we maar eens gaan kijken of dat dit weekend weer gaat gebeuren."