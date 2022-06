Gasly baalt: "Top drie vorig jaar geen klasse apart"

Pierre Gasly probeert momenteel zo goed mogelijk te presteren in zijn AlphaTauri. De Franse coureur moet stevige gevechten uitvechten in het sterk bezette middenveld. Voorlopig gaat dat niet naar wens, hij staat veertiende in het wereldkampioenschap met slechts zes punten, teamgenoot Yuki Tsunoda staat twaalfde.

Gasly begon nog vol goede moed aan het huidige seizoen. De Fransman hoopte dat hij kon profiteren van de nieuwe reglementen maar niets is minder waar, de topteams zijn nog steeds te snel. Gasly is teleurgesteld en dat deelt hij met Motorsport.com: "Als je kijkt van het vierde team naar het langzaamste team, dan is dat flink dichter bij elkaar gekomen. De top drie is echt een andere wereld. Vorig jaar was ik blij als ik een Ferrari versloeg in de kwalificatie, soms een Red Bull of een Mercedes. De top drie was toen sneller maar ze waren echt geen klasse apart."

De teleurgestelde Gasly had de hoop dat hij dit jaar nog dichter bij de topteams kon zitten. Zijn droom is echter als snel onmogelijk geworden en daar baalt hij flink van: "Het is dit jaar echt onmogelijk. Het gat is heel erg groot. Alleen Bottas kan ze soms uitdagen. We strijden letterlijk de hele tijd op de zevende plaats. Dat is echt teleurstellend want het was het doel om het gat te verkleinen."