Perez geniet van contractverlenging: "Twee jaar geleden zat ik nog zonder stoeltje"

Sergio Perez is bezig met één van de beste seizoenstarts uit zijn loopbaan. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur finishte al meermaals op het podium en won twee weken terug in Monaco. Vlak na zijn vreugdevolle zege kreeg Perez ook nog eens contractverlenging bij het Oostenrijkse team.

De Mexicaan reist dus vol goede moed af naar Bakoe voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. In de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad kende Perez al zeer veel successen, hij eindigde meermaals op het podium en won de race vorig seizoen. Toch is Perez vooral een trots man na zijn contract verlenging.

Dankbaar

Perez rijdt sinds vorig seizoen voor het topteam van Red Bull. De Mexicaan werd aangetrokken als de waterdrager van Max Verstappen en hij presteert sterker dan verwacht. In zijn vooruitblik op de Azerbeidzjaanse Grand Prix deelt hij zijn trots: "Twee jaar geleden zat ik ineens zonder stoeltje en vandaag zit ik bij het beste team. Ik kan alleen maar heel erg gelukkig en dankbaar zijn voor die kans. Ik rijd voor een team wat altijd zoekt naar perfectie. Het is een perfecte match voor mij en elke andere coureur. Ik ben nog steeds heel blij met wat we in Monaco hebben bereikt, het heeft veel plezier gebracht voor mijn familie en land. Dit motiveert mij."

Stratencircuits

Na de Monegaskische feestvreugde komt dit weekend weer een nieuwe taak. Perez is zich hier enorm van bewust en de Mexicaan wil presteren: "We moeten nu de emoties naast ons neerleggen en ons focussen op de race in Azerbeidzjan. Het was vorig seizoen heel speciaal om mijn eerste race met dit team te winnen in Bakoe, dat gaf veel geluk. Ik houd van stratencircuits want je kan daar als coureur echt het verschil maken. Natuurlijk is het ook makkelijker om een fout te maken als je op de limiet rijdt, uiteindelijk gaat dit je die laatste paar tienden geven om competitief te kunnen zijn."