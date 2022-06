Video: Perez deelt Azerbeidzjaanse successen

Sergio Perez leeft momenteel op een roze wolk. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur won de Grand Prix van Monaco en kreeg vlak daarna contractverlenging. Aankomend weekend kan hij weer gaan toeslaan in Azerbeidzjan, in Bakoe was Perez in het verleden zeer succesvol.

Op zijn Instagram-pagina kijkt de Mexicaan vooruit naar de race door de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Hij betrad er immers al drie keer het podium. Eén van zijn drie podiumplaatsen was een overwinning, vorig seizoen won hij er de race. Bij de video van al zijn Azerbeidzjaanse successen laat Perez weten uit te kijken naar een volgende podiumplaats.