Button ziet Hamilton twijfelen: "Misschien denkt hij dat zijn carrière over is"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton staat dit seizoen voor een compleet nieuwe uitdaging. De Britse Mercedes-coureur vocht voorheen om de wereldtitel maar moet dit seizoen vooralsnog genoegen nemen met een strijd in het middenveld. De nieuwe Mercedes is niet snel genoeg en kent nog steeds de nodige kinderziektes.

Hamilton wordt op zijn beurt ook regelmatig verslagen door zijn teamgenoot George Russell. De talentvolle Brit finishte dit seizoen tot nu toe in elke race in de top vijf en daarnaast stond hij al twee keer op het podium. Hamilton stond op zijn beurt maar één keer op het podium en presteert daarnaast zeer wisselvallig, hij heeft soms zelfs moeite om punten te pakken.

De mindere prestaties van Hamilton vallen op bij kenners en analisten. Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button ziet dat zijn voormalig teamgenoot worstelt. In het Virgin Radio-programma 'The Chris Evans Show' spreekt Button zich uit: "Ik denk dat het voor Lewis lastig is dat hij niet rijdt in een auto die zo competitief is als hij is gewend. Hij vocht sinds 2014 elk jaar voor de wereldtitel en zijn huidige teamgenoot Russell is competitief. George rijdt in een auto die beter is dan hij was gewend bij Williams. Dat geeft hem vertrouwen en daardoor kan hij pushen."

Button ziet op het punt van vertrouwen een groot verschil tussen Hamilton en Russell. Hamilton heeft volgens Button veel meer moeite op dat punt: "Lewis heeft vermoedelijk niet zoveel vertrouwen in de auto, niet genoeg om het maximum eruit te halen. Wanneer je dan een paar slechte races hebt, dan raakt je dat op mentaal vlak. Dit is ook een mentale sport, niet alleen fysiek. Lewis is, zoals we allemaal weten, één van de beste coureurs ter wereld, zo niet de beste. Hij kan weer competitief zijn, als hij dat wil. Dat is ook het ding. Misschien denkt hij dat zijn carrière over is en wil hij iets anders gaan doen. Wie weet. Maar Lewis kan met een auto die goed genoeg is weer races gaan winnen."