Hamilton gelooft in achtste titel: "Niet alleen een kwestie van records en sportieve prestaties"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is nog niet bepaald bezig met een sterk seizoen. De Britse Mercedes-coureur is volledig uit vorm en daarnaast is zijn nieuwe teamgenoot George Russell ook sneller. Toch lijkt het erop dat Hamilton niet zomaar wil opgeven en nog steeds hoopt op nieuwe successen.

Momenteel staat Hamilton op de zesde plaats in het wereldkampioenschap. De Britse coureur heeft nu 50 punten bij elkaar gereden, wereldkampioenschapsleider Max Verstappen heeft er 125. Het is een forse achterstand en een recordbrekende achtste wereldtitel lijkt er dit jaar niet in te zitten, maar Hamilton heeft altijd vertrouwen in aankomende successen.

Geloof

De achtste wereldtitel volgt misschien niet in 2022, maar Hamilton denkt dat hij altijd nog een keer wereldkampioen kan worden. In gesprek met het Italiaanse medium Corrriere Della Sera deelt Hamilton zijn ambities: "Natuurlijk geloof ik in een achtste wereldtitel. Het is niet alleen een kwestie van records en sportieve titels. Ik wil ook weer winnen om al het werk achter de schermen in de strijd voor gelijkheid te belonen. De Formule 1 is niet meer wat het was, vroeger gingen we naar de circuits, raceten we en gingen we weer naar huis. Nu is het een bron van inspiratie."

Ferrari & Red Bull

De achtste wereldtitel komt dus vermoedelijk niet dit jaar, de teams van Ferrari en Red Bull Racing zijn momenteel sneller. Kopmannen Charles Leclerc en Max Verstappen vechten momenteel een vroeg titelduel uit. Hamilton wil niet voorspellen wie van deze twee de nieuwe wereldkampioen wordt: "Dus je denkt dat we bij Mercedes niet meer meedoen? Onderschat ons niet hoor! Ferrari is nu sterker in de kwalificatie en Red Bull in de races. Maar elke race is het weer anders en Ferrari heeft laten zien dat ze een fantastische auto kunnen bouwen. Charles is ook heel erg sterk."