Longread: Alle voormalig Formule 1-coureurs op Le Mans 2022

Aankomend weekend wordt een weekend voor de autosportfan. Naast de Grand Prix van Azerbeidzjan wordt namelijk ook één van de grootste autosportklassiekers ter wereld verreden: de 24 uur van Le Mans. Op het mythische Circuit de la Sarthe zullen er in vier categorieën zeer veel coureurs in actie komen, ook veel bekende namen.

Elke auto op Le Mans wordt immers bestuurd door drie coureurs. De coureurs die aankomend weekend aan de start staan van de autosportklassieker verschillen van niveau, er doet een rallylegende mee, een Hollywoodacteur en tevens zeer veel voormalig Formule 1-coureurs. In totaal staan er 12 voormalig Formule 1-coureurs op de deelnemerslijst van de 90ste editie van de 24 uur van Le Mans.

Hypercars

In de hoogste klasse, de Hypercars, rijden dit jaar drie voormalig Formule 1-coureurs mee. Alle drie de coureurs komen in actie voor de favoriet Toyota. In Toyota nummer 7 zit de eerste voormalig Formule 1-coureur: Kamui Kobayashi. De Japanner debuteerde in 2009 in Brazilië in de Formule 1. Hij verving bij Toyota de geblesseerde Timo Glock en maakte meteen indruk. Toyota vertrok eind dat jaar uit de Formule 1 maar Kobayashi had genoeg indruk gemaakt, hij kreeg een stoeltje bij Sauber. De Japanner liet regelmatig zeer veel moois zien met als beste resultaat een derde plaats in zijn thuisland in 2012. Hij moest eind dat jaar echter vertrekken om in 2014 nog één seizoen in actie te komen voor achterblijver Caterham. Op Le Mans was hij succesvoller: hij reed het baanrecord in 2017 en won de klassieker eenmaal (maar dat hadden er meer kunnen zijn).

In de Toyota nummer 8 rijden twee voormalig Formule 1-coureurs: Brendon Hartley en Sébastien Buemi. Allebei de coureurs reden in de Formule 1 voor het team van Toro Rosso. Buemi debuteerde in 2009 bij het Italiaanse team en scoorde direct punten met een zevende plaats. Het was direct zijn beste resultaat en de rest van zijn Formule 1-loopbaan vervulde hij de rol van grijze muis. Het grote publiek kent hem vooral van een moment in de training voor de Chinese Grand Prix waarbij hij beide voorwielen verloor. Na 2011 vertrok hij uit de Formule 1 en begon hij zijn Toyota-jaren, hij won de 24 uur van Le Mans driemaal.

De Formule 1-loopbaan van Hartley was nog korter dan die van Buemi. De Nieuw-Zeelander was geruime tijd onderdeel van het Red Bull Junior-team maar kreeg geen Formule 1-kans. Hij begon na veel omzwervingen aan een succesvolle endurance-loopbaan en won in 2017 op Le Mans met Porsche. Aan het einde van dat jaar kwam er een plekje vrij bij het Formule 1-team van Toro Rosso. Hartley had het nummer van Red Bull nog en hij mocht de laatste vier races van het seizoen voor zijn rekening nemen. Ook in 2018 was hij actief voor het team, zonder succes. Hij trok weer terug naar de lange-afstandsracerij en won op Le Mans in 2020.

LMP2

In de LMP2-klasse komen veel meer voormalig Formule 1-coureurs in actie. Als eerste is daar de Braziliaan Felipe Nasr. Hij rijdt dit jaar voor het team van Penske ter voorbereiding op zijn Porsche-Hypercar avontuur van volgend jaar. Zijn Formule 1-loopbaan was echter iets minder succesvol. Nasr debuteerde in 2015 in de Formule 1 bij het team van Sauber. Bij zijn geruchtmakende debuut, de zaak van der Garde speelde op de achtergrond, reed hij de pannen van het dak en werd hij vijfde. Het was meteen zijn beste resultaat en in de opvolgende races was hij amper succesvol. In 2016 liet hij zichzelf regelmatig zien maar pakte hij amper punten. Zijn teammaat Ericsson kon echter aanblijven vanwege de warme banden met de aandeelhouders en Nasr kon zijn biezen pakken.

Bij het team van Prema komt dit jaar Robert Kubica in actie. De bekende Pool is nog steeds actief in de Formule 1, als reservecoureur voor Alfa Romeo. Kubica's Formule 1-avontuur begon in 2006 bij BMW Sauber waar hij halverwege het seizoen Jacques Villeneuve verving. Bij zijn tweede race werd hij direct derde. Hij maakte snel naam en in 2007 en 2008 was hij zeer succesvol. In Canada won hij in 2008 zijn eerste en enige race. In 2009 ging het al snel minder en toen BMW de sport verliet vertrok Kubica naar Renault. In 2010 was zijn Franse avontuur een groot succes, in 2011 kwam dit echter tot een abrupt einde. Een rallycrash leek zijn loopbaan te beëindigen. Hij gaf echter niet op en keerde in 2019 terug in de Formule 1 bij Williams.

Ook bij het Britse team van Vector Sport komt een voormalig Formule 1-coureur in actie: Sébastien Bourdais. De Fransman debuteerde in 2008 in de Formule 1 bij Toro Rosso, hij had er toen al een lange carrière in Amerika opzitten. Zijn Formule 1-avontuur was allesbehalve een succes. Bourdais pakte punten bij zijn debuut maar verder ging bijna alles mis. In 2009 kreeg hij een nieuwe kans maar werd hij na de Duitse Grand Prix ontslagen.

Bij het Poolse team van Inter Europol Competition komen zelfs twee voormalig Formule 1-coureurs in actie. In de nummer 34 Oreca zit de Mexicaan Esteban Gutiérrez. Hij debuteerde in 2013 in de Formule 1 bij Sauber maar kon geen potten breken, hij scoorde alleen in Japan punten. In 2016 mocht de Mexicaan het nogmaals proberen maar bleef hij puntloos. In 2016 keerde Gutiérrez terug in de Formule 1 bij het nieuwe team van Haas. Hij scoorde wederom nul punten en vertrok.

In de nummer 43 Inter Europol zit een andere coureur met Formule 1-ervaring. De Braziliaan Pietro Fittipaldi is zelfs nog verbonden aan het team van Haas. De Braziliaanse racetelg was in 2020 ook al verbonden aan het Amerikaanse team, hij mocht toen opdraven in de laatste twee races van het seizoen. Hij verving de geblesseerde Romain Grosjean en kwam daarna niet meer in actie. Nog altijd bestaat de kans dat hij nogmaals mag instappen.

Bij het team van Jota komt vergeten Formule 1-coureur Will Stevens in actie. De 30-jarige Brit reed in totaal 20 Grands Prix voor de achterhoede teams van Caterham en Manor Marussia. In 2014 mocht hij de seizoensfinale rijden bij het bijna failliete Caterham. Zijn Formule 1-loopbaan leek daar bij te blijven totdat Manor uit de dood opstond. In de overjaarse bolide reed hij in 2015 vrijwel altijd achteraan. Daarna zat zijn Formule 1-avontuur erop en verlegde hij zijn blik naar de endurance.

In de nummer 47 Oreca van Algarve Pro Racing komt enkelvoudig Formule 1-coureur Jack Aitken in actie. De Koreaanse Brit zat geruime tijd tegen de Formule 1 aan maar mocht in 2020 alsnog debuteren. Lewis Hamilton testte voorafgaand de Grand Prix van Sakhir positief op het coronavirus en Williams-coureur George Russell werd zijn vervanger. Hierdoor kwam er een plekje vrij bij Williams en mocht Aitken zijn helm opdoen. Zijn Formule 1-loopbaan kreeg daarna echter geen vervolg.

LMGTE Pro

In de LMGTE Pro-klasse doen dit jaar slechts zeven auto's mee. Alleen in de nummer 91 Porsche vinden we een voormalig Formule 1-coureur terug. De vergeten Gianmaria Bruni rijdt al sinds jaar en dag in GT's op Le Mans. De Italiaan reed in 2004 in de Formule 1 voor het team van Minardi. Zijn resultaten waren niet om over naar huis te schrijven, Bruni scoorde geen enkel puntje en de veertiende plek was zijn beste resultaat. In de enduranceracerij komt hij echter veel beter voor de dag en is hij enorm succesvol.

LMGTE Am

Ook in de LMGTE Am-klasse verschijnt er maar één voormalig Formule 1-coureur aan de start. In de Ferrari met startnummer 80 van Iron Lynx zit Giancarlo Fisichella achter het stuur. De Italiaan is een echte Formule 1-veteraan en verscheen tussen 1996 en 2009 229 keer aan de start van een Grand Prix. Hij debuteerde in 1996 voor Minardi maar scoorde geen enkel puntje. Een jaar later pakte hij voor Jordan zijn eerste podiumplaats. Fisichella reed daarna voor Benetton alvorens hij terugkeerde bij Jordan. In 2003 won hij de controversiële Braziliaanse Grand Prix. In 2005 kreeg hij zijn kans bij het topteam van Renault en won hij prompt de seizoensopener. In 2006 wist hij nog eenmaal te winnen alvorens hij in 2008 naar Force India vertrok. Tijdens het Belgische Grand Prix-weekend in 2009 schitterde hij nog één keer. In zijn Force India pakte hij de pole position en werd hij tweede in de race. Hij mocht daarna het seizoen afmaken bij Ferrari maar scoorde geen enkel puntje meer.