Button waarschuwt Hamilton: "Bij Ferrari draait het om Ferrari"

Lewis Hamilton rijdt vanaf volgend jaar voor het team van Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen verlaat na elf jaar het team van Mercedes. Jenson Button denkt dat Hamilton eventjes zal moeten wennen bij Ferrari, omdat de werkcultuur daar heel erg anders is.

Hamilton leek nooit te gaan vertrekken bij Mercedes, maar niets is minder waar. Na dit jaar vertrekt hij toch bij de Duitse renstal, en gaat hij zijn jeugddroom najagen bij Ferrari. Hij hoopt in dienst van de iconische Italiaanse renstal zijn recordbrekende achtste wereldtitel te kunnen pakken. Hoe goed het zal gaan bij Ferrari is natuurlijk nog niet duidelijk, maar dit jaar presteert de Italiaanse renstal beter dan Mercedes.

Jenson Button denkt dat Hamilton het zwaar gaat krijgen bij Ferrari. De Britse enkelvoudig wereldkampioen waarschuwt Hamilton in de podcast van Sky Sports F1: "In elk ander team kan je zeggen dat de coureur daar een beetje voor zichzelf rijdt. En natuurlijk ook voor het team. Maar bij Ferrari, werkt iedereen ook echt voor Ferrari. Het draait daar allemaal om het winnen van kampioenschappen met Ferrari. Het is een andere manier van racen, en zeker voor iemand zoals Lewis. Hij is al een enorme superster in deze sport. Straks werkt hij daar ineens om kampioenschappen te winnen voor Ferrari."