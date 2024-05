Wolff teleurgesteld: "We moeten het gewoon beter doen"

Het team van Mercedes rijdt dit weekend in Imola met de nodige updates. Deze nieuwe onderdelen moeten Mercedes richting de voorkant van het veld helpen. In de kwalificatie zag het er al iets beter uit, maar Toto Wolff stelt dat zijn team het gewoon beter moet doen.

Mercedes kent een rampzalige start van het seizoen. Ze zijn simpelweg langzamer dan Red Bull Racing, Ferrari en McLaren. Ze willen graag terugkeren op het ereschavot, maar in de eerste raceweekenden leek het nergens op. Op de vrijdag in Imola zag het er eigenlijk best wel goed uit, maar in de kwalificatie kwamen George Russell en Lewis Hamilton niet verder dan de zesde en de achtste tijd.

Na afloop van de kwalificatie in Imola was Mercedes-teambaas Toto Wolff niet per se een tevreden man. De Oostenrijker baalde, want hij wil meer zien. In gesprek met Sky Sports was hij heel erg eerlijk: "Als je kijkt naar het gat vooraan het veld, dan hebben we wel progressie geboekt. We liggen vier tienden achter, we moeten het gewoon beter gaan doen. Het gaat de juiste kant op, en de zesde plaats is zeker niet goed, maar we kruipen langzaam de goede kant op." Wolff was ook duidelijk over Hamilton: "Hij voelde zich vandaag niet goed in de auto, hij had geen grip."