Verstappen gaf fan de middelvinger: "Hij leerde er iets van"

Max Verstappen kende een goede kwalificatie in Imola. Na drie frustrerende vrije trainingen, wist Verstappen het nu om te draaien. Hij pakte de pole position, en hij leerde een boze fan een lesje. Verstappen grijnsde dat hij zijn middelvinger moest opsteken naar de man.

Verstappen reed een geweldige kwalificatie in Imola. Op het Italiaanse circuit in de regio Emilia-Romagna zette hij de frustratie om in motivatie. Verstappen hield de snelle McLarens en Ferrari's achter zich, en dat hadden niet veel mensen verwacht. De meeste fans genoten van de show die Verstappen opvoerde, maar zeker niet iedereen was blij met de snelste ronde en de overmacht van Verstappen.

Na afloop vertelde Verstappen namelijk dat hij een klein beetje ruzie had met een fan die zich rondom de pitlane bevond. Een lachende Verstappen legde uit wat er was gebeurd en hij wordt geciteerd door de krant De Telegraaf: "Ik reed vandaag de pitstraat in en iedereen klapte. Iedereen, op één iemand na, die gaf een iets andere reactie! Toen heb ik even mijn middelvinger naar hem opgestoken. En de volgende ronde dat ik op dat punt langs kwam rijden, klapte hij wél voor me! Hij heeft er dus wel iets van geleerd!"