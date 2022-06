'Netflix en Amazon tonen interesse in Amerikaanse uitzendrechten Formule 1'

De Formule 1 is in de afgelopen jaren flink in populariteit gegroeid. Vooral in de Verenigde Staten wordt de sport steeds populairder, de hoge heren van de sport pakken de kans met beide handen aan en volgend seizoen staan er drie Amerikaanse races op de kalender.

Eén van de oorzaken van de groeiende populariteit is de Netflix-serie 'Drive to Survive'. De reeks heeft een compleet nieuw publiek naar de sport getrokken en vooral de Amerikaanse fan lijkt steeds meer naar de sport te kijken. In de V.S kijkt men naar de sessies op de sportzender ESPN. Het contract met de zender loopt aan het einde van dit jaar af en dat betekent dat er een heel interessante markt vrij komt.

Streamingsgiganten

ESPN wil vanzelfsprekend het contract met de Formule 1 verlengen, maar er liggen enkele reusachtige kapers op de kust. Volgens het Amerikaanse Business Insider zijn enkele enorme partijen namelijk geïnteresseerd in de uitzendrechten. Het Amerikaanse medium meldt namelijk dat Netflix, Amazon en NBCUniversal interesse hebben in de rechten. Vooral de eerste twee zijn interessant, het zijn beide immers streamingsgiganten.

Netflix

De interesse is opvallend aangezien Netflix nooit eerder een live sportevenement heeft uitgezonden. De streamingsdienst heeft wel bijgedragen aan de groeiende populariteit met hun reeks 'Drive to Survive'. Mocht het echt zover komen dat Netflix de uitzendrechten aanschaft, dan geldt dit alleen maar voor de Verenigde Staten. Het draait hier immers om de uitzendrechten in het grote land met de groeiende interesse in de sport.