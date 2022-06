Video: Perez probeert thuiscircuit te raden

De social media afdeling van de Formule 1 laat de coureurs regelmatig allerlei quizjes doen. Deze video's worden dan om de paar weken op social media geplaats onder de noemer 'Grill The Grid'. In de meest recente aflevering van deze serie moeten de coureurs eerste bochten van circuits raden.

Voor veel coureurs is dit een uitdaging maar Sergio Perez heeft het vooral lastig. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur struikelt echter ook over de eerste bocht die hij wel moet kennen, die van zijn thuisrace. De situatie levert enkele grappige momenten op waarbij Perez het spelletje zeer fanatiek aanpakt.

🤫 @SChecoPerez DEFINITELY knew it was Mexico…



We promise… 🤥



Head on over to our YouTube channel to find out how the Mexican racer did in the latest Grill The Grid challenge! 👀#F1 pic.twitter.com/Ehh25BDlu5