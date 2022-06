Ben Sulayem zoekt wedstrijdleiders: "Je kan zie niet kopen op Amazon"

In de Formule 1 ligt de wedstrijdleiding nog steeds onder een vergrootglas. Wedstrijdleider Michael Masi kreeg een functie elders na de seizoensfinale van vorig seizoen en werd opgevolgd door het duo Niels Wittich en Eduardo Freitas. Het nieuwe duo staat sinds dit seizoen aan het roer maar de kritiek is nog niet uit de lucht.

Bij autosportfederatie FIA is men hard bezig met de zaak. FIA-president Mohammed Ben Sulayem wil de problemen zo goed mogelijk aanpakken maar hij beseft zich dat het geen simpele klus is. De voormalig rallycoureur zoekt naar oplossingen maar voor de buitenwereld lijkt het erop dat de zaak haast stil ligt.

Google

Ben Sulayem wil graag duidelijk maken dat men er bij de FIA wel mee bezig is. De FIA-president weet echter dat er het een en ander moet veranderen. Tegenover Speedweek spreekt hij zich uit: "Het begint allemaal bij mijn rol. De federatie moet breed genoeg zijn om de sport te laten groeien zonder dat het afhangt van één persoon. Er liggen veel grote taken voor ons. De Formule 1 alleen al is een grote uitdaging. De coureurs hebben mij gevraagd om de Race Control problemen op te lossen. Maar ik kan niet zomaar wedstrijdleiders vinden op Google of ze kopen op Amazon. Wedstrijdleiders moeten aandachtig worden opgeleid over meerdere jaren."

Rallyervaring

De FIA-president gebruikt zijn eigen rally-ervaring in de zoektocht naar de hervorming van de wedstrijdleiding. Ben Sulayem vergelijkt het met de situatie met navigators: "Ik kijk hiervoor terug op mijn ervaringen in de rally. Vroeger hadden we bijvoorbeeld een roulatiesysteem voor navigators, het was dus niet zo'n groot probleem als er iemand stopte. In de Formule 1 moeten we meer divers worden. Dat was ook één van de redenen dat we de Virtual Race Control introduceerde, een operatiecenter in Geneve wat de wedstrijdleiding op locatie ondersteunt."